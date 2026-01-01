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Sweat à capuche de basket Dri-FIT Nike pour ado - Noir/Blanc

Nike

Sweat à capuche de basket Dri-FIT pour ado

54,99 €
Noir/Blanc
Bright Spruce/Safety Orange
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Retrait gratuit
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Parfait pour le terrain ou le canapé, ce sweat à capuche ultra-doux est un incontournable du dressing lorsque tu as besoin d'un peu plus de confort. Facile à superposer et, avec ses épaules tombantes et sa coupe ample au niveau du corps, tu te sens à l'aise dans un style décontracté.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IO8739-010

Nike

54,99 €

Parfait pour le terrain ou le canapé, ce sweat à capuche ultra-doux est un incontournable du dressing lorsque tu as besoin d'un peu plus de confort. Facile à superposer et, avec ses épaules tombantes et sa coupe ample au niveau du corps, tu te sens à l'aise dans un style décontracté.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.

Détails du produit

  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne. Mesh : 100 % polyester.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IO8739-010

Taille et coupe

    • Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 147 cm
    • Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 138 cm
    • Coupe oversize : surdimensionnée et ample
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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