Sweat à capuche à manches courtes en molleton Jordan Flight Fleece pour femme

Jordan Flight Fleece
Sweat à capuche à manches courtes en molleton pour femme
S'inspirant du look classique du sweat à capuche manches courtes MJ, ce haut présente une coupe ample au niveau de la poitrine, avec juste ce qu'il faut d'espace. Il est confectionné en tissu Fleece confortable lisse à l'extérieur, avec un effet brossé doux à l'intérieur. La capuche doublée en satin aide à retenir l'hydratation naturelle de tes cheveux pour réduire les frisottis et prévenir la casse.
- Couleur affichée : Noir/Deep Royal/University Red
- Article : IM6961-010
Jordan Flight Fleece
S'inspirant du look classique du sweat à capuche manches courtes MJ, ce haut présente une coupe ample au niveau de la poitrine, avec juste ce qu'il faut d'espace. Il est confectionné en tissu Fleece confortable lisse à l'extérieur, avec un effet brossé doux à l'intérieur. La capuche doublée en satin aide à retenir l'hydratation naturelle de tes cheveux pour réduire les frisottis et prévenir la casse.
Détails du produit
- Poches
- Capuche doublée en satin
- Corps : 90 % coton / 10 % polyester. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne. Intérieur des poches : 100 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Deep Royal/University Red
- Article : IM6961-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 180 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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