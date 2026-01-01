Survêtement Nike NBA Club Peak Chicago Bulls City Edition pour homme

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Matériaux recyclés
Chicago Bulls City Edition
Survêtement Nike NBA Club Peak pour homme
129,99 €
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En ville ou sur le terrain, qui veux-tu représenter ? Les Bulls, bien sûr. Pas de raison de cacher ta passion pour cette équipe. Affiche tes couleurs avec ce survêtement ample.
- Couleur affichée : Noir/University Red
- Article : HQ5447-010
Chicago Bulls City Edition
129,99 €
En ville ou sur le terrain, qui veux-tu représenter ? Les Bulls, bien sûr. Pas de raison de cacher ta passion pour cette équipe. Affiche tes couleurs avec ce survêtement ample.
Détails du produit
- Coupe ample
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Corps : 100 % polyester. Côtes : 98 % polyester / 2 % élasthanne. Intérieur des poches côté dos de la main : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/University Red
- Article : HQ5447-010
Taille et coupe
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
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Chicago Bulls City Edition
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