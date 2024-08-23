Short Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition pour Homme

Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Le short Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition s'inspire du short de la tenue NBA officielle. Il intègre un tissu anti-transpiration et des poches latérales faciles d'accès. Les détails reflètent le look de votre équipe sur le terrain. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Chicago Bulls Icon Edition
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Le short Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition s'inspire du short de la tenue NBA officielle. Il intègre un tissu anti-transpiration et des poches latérales faciles d'accès. Les détails reflètent le look de votre équipe sur le terrain. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.8 étoiles
Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Ottimo pantaloncino
Patrizia501063455
Pantaloncini molto belli acquistati taglia m per mio figlio di 16 anni è rimasto molto contento. Ottimo acquisto
Marcin793570222
super polecam
Chicago Bulls Icon Edition