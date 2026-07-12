Short Nike NBA Swingman Boston Celtics pour Homme

Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Le short Nike NBA Swingman Boston Celtics s'inspire du short de la tenue NBA officielle.Confectionné dans un tissu anti-transpiration, il affiche des détails qui reflètent le look de votre équipe sur le terrain.Les poches latérales vous permettent de ranger facilement vos objets essentiels.Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Boston Celtics
INSPIRÉ PAR LA NBA, CONÇU POUR VOTRE ÉQUIPE.
Le short Nike NBA Swingman Boston Celtics s'inspire du short de la tenue NBA officielle.Confectionné dans un tissu anti-transpiration, il affiche des détails qui reflètent le look de votre équipe sur le terrain.Les poches latérales vous permettent de ranger facilement vos objets essentiels.Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Soddisfatto
SaviF661124375
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Gefällt mir gut.
F A.
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