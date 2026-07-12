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Short Nike NBA Swingman Boston Celtics pour Homme - Blanc/Clover/Clover

Matériaux recyclés

Boston Celtics

Short Nike NBA Swingman pour Homme

69,99 €
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Le short Nike NBA Swingman Boston Celtics s'inspire du short de la tenue NBA officielle.Confectionné dans un tissu anti-transpiration, il affiche des détails qui reflètent le look de votre équipe sur le terrain.Les poches latérales vous permettent de ranger facilement vos objets essentiels.Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.


  • Couleur affichée : Blanc/Clover/Clover
  • Article : AJ5586-100

Boston Celtics

69,99 €

INSPIRÉ PAR LA NBA, CONÇU POUR VOTRE ÉQUIPE.

Le short Nike NBA Swingman Boston Celtics s'inspire du short de la tenue NBA officielle.Confectionné dans un tissu anti-transpiration, il affiche des détails qui reflètent le look de votre équipe sur le terrain.Les poches latérales vous permettent de ranger facilement vos objets essentiels.Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Avantages

  • Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.
  • Mesh à double maille léger mais résistant.
  • Fentes sur l'ourlet pour bouger librement.

Détails du produit

  • Poches
  • Logos de la NBA et de l'équipe
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Clover/Clover
  • Article : AJ5586-100

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (2)

5 étoiles

  • Soddisfatto

    SaviF661124375

    Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!

  • Gefällt mir gut.

    F A.

    Gefällt mir gut.

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