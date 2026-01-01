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Short en molleton Flow Nike Club pour homme - Fir/Phantom

Nike Club

Short en molleton Flow pour homme

49,99 €
Fir/Phantom
Noir/Phantom
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Si tu es à la recherche d'un classique, rejoins le club. Ce short en tissu en molleton confortable t'accompagne dans tous tes mouvements.


  • Couleur affichée : Fir/Phantom
  • Article : IQ7658-323

Nike Club

49,99 €

Si tu es à la recherche d'un classique, rejoins le club. Ce short en tissu en molleton confortable t'accompagne dans tous tes mouvements.

Avantages

  • Tissu en molleton d'épaisseur moyenne naturellement respirant, avec des boucles douces à l'intérieur.
  • Coupe standard décontractée au niveau des hanches et des cuisses.
  • Longueur d'entrejambe au-dessus du genou.

Détails du produit

  • Logo Nike Futura brodé sur la poche arrière
  • Poches
  • Poche à l'arrière avec fermeture à bouton-pression
  • Taille élastique avec cordon de serrage
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Poche latérale côté dos de la main : 100 % coton. Poche arrière : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Fir/Phantom
  • Article : IQ7658-323

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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