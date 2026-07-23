Short Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft pour homme

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçu pour la récupération active et la préparation au quotidien, ce short anti-transpirant assure un confort optimal. Notre tissu ImpossiblySoft donne au pantalon un look sophistiqué et une sensation incroyablement douce et fluide, ce qui le rend idéal pour la récupération et le retour à l'entraînement.

Optimise ton temps de récupération

Avec Nike 24.7, le confort est au rendez-vous. Conçus pour t'accompagner avant et après ton entraînement, ces essentiels inspirés de la performance te permettent de profiter de chaque instant.

Reste au sec

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.