Short Dri-FIT ADV ACG Trailwind pour femme

Matériaux recyclés
ACG Trailwind
Short Dri-FIT ADV pour femme
À première vue, ce short épuré peut sembler simple. En y regardant de plus près, tu verras qu'il est équipé de huit poches et fabriqué dans un tissu tissé extensible respirant qui te garde au frais pendant des kilomètres.
- Couleur affichée : Light Army/Blanc
- Article : IU8158-320
ACG Trailwind
À première vue, ce short épuré peut sembler simple. En y regardant de plus près, tu verras qu'il est équipé de huit poches et fabriqué dans un tissu tissé extensible respirant qui te garde au frais pendant des kilomètres.
Technologie avancée
A szintetikus felsőrész könnyű és szellőző, míg a szintetikusbőr-részletek az eredeti Shox stílust idézik.
Nombreuses poches
Six poches ouvertes à la taille et deux sur le sous-short. Tu disposes ainsi de nombreuses possibilités de rangement pour les gels, les capsules de sel et d'autres petits essentiels de trail.
Coupe parfaitement ajustée
Hab középtalp Gumi külsőtalp
Détails du produit
- Corps : 100 % polyester. Ceinture : 78 % polyester / 22 % élasthanne. Mesh : 82 % polyester / 18 % élasthanne. Doublure : 92 % polyester / 8 % élasthanne.
- Ourlet élastique sur le sous-short
- Taille élastique avec cordon de serrage intérieur
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Light Army/Blanc
- Article : IU8158-320
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 173 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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