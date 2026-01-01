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Short de trail avec sous-short intégré Dri-FIT ACG "Chamo Camo" 10 cm pour femme - Sequoia/Summit White

Matériaux recyclés

ACG "Chamo Camo"

Short de trail avec sous-short intégré Dri-FIT 10 cm pour femme

74,99 €
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Le bruit court que tu as besoin de poches pour tes courses de trail. Huit, ça te va ? Avec leurs tailles, formes et capacités de fermeture à glissière différentes, ces poches te libèrent pour que tu puisses te concentrer sur le terrain. On a également ajouté un tissu anti-transpirant pour t'aider à rester à l'aise pendant que tu enchaînes les kilomètres.


  • Couleur affichée : Sequoia/Summit White
  • Article : IQ9742-355

ACG "Chamo Camo"

74,99 €

Le bruit court que tu as besoin de poches pour tes courses de trail. Huit, ça te va ? Avec leurs tailles, formes et capacités de fermeture à glissière différentes, ces poches te libèrent pour que tu puisses te concentrer sur le terrain. On a également ajouté un tissu anti-transpirant pour t'aider à rester à l'aise pendant que tu enchaînes les kilomètres.

Confort parfait

Le tissu extensible et léger avec technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide : tu restes au sec dans un confort incroyable. L'élastique haute performance à l'arrière de la ceinture est doux et aide à réduire l'irritation.

Toujours prêt·e

Cinq poches en maille à la taille te permettent de ranger les essentiels du trail comme les gels énergétiques et le baume à lèvres. La poche arrière zippée est assez grande pour la plupart des téléphones. Et le sous-short intégré a deux petites poches pour ranger tes écouteurs ou tes snacks. En bonus : tu peux accrocher tes bâtons de randonnée ou un haut dans les deux passants élastiques à l'arrière de la taille.

Détails du produit

  • Corps : 100 % polyester. Empiècements : 75 % polyester/25 % élasthanne. Poche avant / poches latérales : 82 % polyester/ 18 % élasthanne. Sous-short : 92 % polyester / 8 % élasthanne
  • Fentes sur l'ourlet
  • Taille élastique avec cordon de serrage
  • Doublure de boxer
  • Logo ACG réfléchissant
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Sequoia/Summit White
  • Article : IQ9742-355

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 178 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Short de trail avec sous-short intégré Dri-FIT ACG "Chamo Camo" 10 cm pour femme

    ACG "Chamo Camo"

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