Short de trail avec sous-short intégré Dri-FIT ACG "Chamo Camo" 10 cm pour femme

ACG "Chamo Camo"

74,99 €

Le bruit court que tu as besoin de poches pour tes courses de trail. Huit, ça te va ? Avec leurs tailles, formes et capacités de fermeture à glissière différentes, ces poches te libèrent pour que tu puisses te concentrer sur le terrain. On a également ajouté un tissu anti-transpirant pour t'aider à rester à l'aise pendant que tu enchaînes les kilomètres.

Confort parfait

Le tissu extensible et léger avec technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide : tu restes au sec dans un confort incroyable. L'élastique haute performance à l'arrière de la ceinture est doux et aide à réduire l'irritation.

Toujours prêt·e

Cinq poches en maille à la taille te permettent de ranger les essentiels du trail comme les gels énergétiques et le baume à lèvres. La poche arrière zippée est assez grande pour la plupart des téléphones. Et le sous-short intégré a deux petites poches pour ranger tes écouteurs ou tes snacks. En bonus : tu peux accrocher tes bâtons de randonnée ou un haut dans les deux passants élastiques à l'arrière de la taille.