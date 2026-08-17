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Short de trail avec sous-short intégré ACG "Chamo Camo" 15 cm pour homme - Sequoia/Light Army/Summit White

Matériaux recyclés

ACG "Chamo Camo"

Short de trail avec sous-short intégré 15 cm pour homme

69,99 €
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Enchaîne les kilomètres avec ce short léger et respirant. De plus, nous avons ajouté des empiècements extensibles 4-way stretch pour une liberté de mouvement totale. Les quatre poches sont pratiques pour garder tes essentiels à portée de main quand tu cours.


  • Couleur affichée : Sequoia/Light Army/Summit White
  • Article : IM5134-355

ACG "Chamo Camo"

69,99 €

Enchaîne les kilomètres avec ce short léger et respirant. De plus, nous avons ajouté des empiècements extensibles 4-way stretch pour une liberté de mouvement totale. Les quatre poches sont pratiques pour garder tes essentiels à portée de main quand tu cours.

Conçu pour rester au sec

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise. Les empiècements extensibles 4-way stretch t'offrent une liberté de mouvement sans restriction.

Rangement embarqué

Ce short possède quatre poches : deux poches latérales et deux poches arrière pour ranger tes essentiels.

Détails du produit

  • Corps : 100 % polyester. Empiècement : 80 % polyester / 20 % élasthanne. Doublure : 92 % polyester / 8 % élasthanne.
  • Ourlet élastique au niveau du sous-short
  • Taille élastique avec cordon de serrage
  • Logos réfléchissants ACG et Nike Swoosh
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Sequoia/Light Army/Summit White
  • Article : IM5134-355

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

3 étoiles

  • Missing at least one zippered pocket

    RyanM30038259

    Nice shorts but would have been better if it included a zippered rear pocket on the waistband for a phone like many other Nike running shorts/tights.

Short de trail avec sous-short intégré ACG "Chamo Camo" 15 cm pour homme

ACG "Chamo Camo"

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