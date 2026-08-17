Short de trail avec sous-short intégré ACG "Chamo Camo" 15 cm pour homme

Missing at least one zippered pocket
RyanM30038259
Nice shorts but would have been better if it included a zippered rear pocket on the waistband for a phone like many other Nike running shorts/tights.
Matériaux recyclés
Enchaîne les kilomètres avec ce short léger et respirant. De plus, nous avons ajouté des empiècements extensibles 4-way stretch pour une liberté de mouvement totale. Les quatre poches sont pratiques pour garder tes essentiels à portée de main quand tu cours.
ACG "Chamo Camo"
Enchaîne les kilomètres avec ce short léger et respirant. De plus, nous avons ajouté des empiècements extensibles 4-way stretch pour une liberté de mouvement totale. Les quatre poches sont pratiques pour garder tes essentiels à portée de main quand tu cours.
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise. Les empiècements extensibles 4-way stretch t'offrent une liberté de mouvement sans restriction.
Ce short possède quatre poches : deux poches latérales et deux poches arrière pour ranger tes essentiels.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
3 étoiles
Missing at least one zippered pocket
RyanM30038259
Nice shorts but would have been better if it included a zippered rear pocket on the waistband for a phone like many other Nike running shorts/tights.
ACG "Chamo Camo"