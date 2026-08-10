Short de running Nike Dash Dri-FIT pour ado (fille)

not a favorite
natishaw77259008
runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.
Enchaîne les kilomètres avec style et audace. Le short de running Nike Dash est conçu pour arriver au niveau de ta taille. Le tissu Dri-FIT aéré tombe sur un ourlet courbé et laisse tes jambes respirer quand tu repousses tes limites.
Nike Dash
Enchaîne les kilomètres avec style et audace. Le short de running Nike Dash est conçu pour arriver au niveau de ta taille. Le tissu Dri-FIT aéré tombe sur un ourlet courbé et laisse tes jambes respirer quand tu repousses tes limites.
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
2 étoiles
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runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Nike Dash