Short de running avec sous-short intégré 5 cm Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running avec sous-short intégré 5 cm Dri-FIT ADV pour homme
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Concentration au max. Ce short tissé léger intègre une technologie anti-transpirante avancée et des zones de respirabilité : tu restes au frais et 100 % concentré. Deux poches sur le boxer permettent de ranger tes petits essentiels, tandis que la poche extérieure à zip à l’arrière peut accueillir ton téléphone en toute sécurité du début à la fin de ta course.
- Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Article : IR4445-010
Nike AeroSwift
Concentration au max. Ce short tissé léger intègre une technologie anti-transpirante avancée et des zones de respirabilité : tu restes au frais et 100 % concentré. Deux poches sur le boxer permettent de ranger tes petits essentiels, tandis que la poche extérieure à zip à l’arrière peut accueillir ton téléphone en toute sécurité du début à la fin de ta course.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
- Le tissu tissé 4-way stretch te garantit une grande liberté de mouvement, tandis que les fentes sur l’ourlet t’offrent une liberté de mouvement optimale à chaque foulée.
- La taille Flyvent associe un élastique et du mesh pour offrir confort et respirabilité.
- Sous-short intégré pour plus de maintien et de protection.
Détails du produit
- Motifs réfléchissants
- Cordon de serrage
- Corps : 88 % polyester / 12 % élasthanne. Élastique : 73 % nylon / 27 % élasthanne. Doublure : 89 % polyester / 11 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Article : IR4445-010
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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