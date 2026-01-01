Short de running ajusté Dri-FIT ADV Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" pour femme

Matériaux recyclés
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Short de running ajusté Dri-FIT ADV pour femme
Nous avons apporté une touche dorée à ce short en hommage à la détermination de Keely Hodgkinson dans sa quête de médailles. Fait pour la course, il est fabriqué dans un tissu côtelé anti-transpirant et te permet de ranger tes essentiels pour tenir la distance. La taille élastique en mesh renforce la respirabilité. La doublure douce comme de la soie assure le confort du début à la fin de ton run.
- Couleur affichée : Thunder Blue/Noir/Blanc/Linen
- Article : IU1063-437
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nous avons apporté une touche dorée à ce short en hommage à la détermination de Keely Hodgkinson dans sa quête de médailles. Fait pour la course, il est fabriqué dans un tissu côtelé anti-transpirant et te permet de ranger tes essentiels pour tenir la distance. La taille élastique en mesh renforce la respirabilité. La doublure douce comme de la soie assure le confort du début à la fin de ton run.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
- Une poche arrière à zip peut accueillir la plupart des téléphones. Deux poches ouvertes permettent de ranger de petits objets comme des gels.
- Taille en mesh avec cordon de serrage intérieur pour un confort sur mesure et plus de respirabilité.
Détails du produit
- Logos Swoosh non réfléchissants
- Longueur d'entrejambe : 13 cm
- Corps : 89 % polyester / 11 % élasthanne. Doublure du gousset : 88 % polyester / 12 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Thunder Blue/Noir/Blanc/Linen
- Article : IU1063-437
Taille et coupe
- Vu sur Falyn Lott, multi-athlète et sauteuse universitaire.
- Lott mesure 183 cm et porte une taille S.
- Coupe ajustée : confortable et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Informations supplémentaires
- Vu sur Falyn Lott, multi-athlète et sauteuse universitaire.
- Lott mesure 183 cm et porte une taille S.