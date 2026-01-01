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Short de football Nike Dri-FIT Brésil Academy Pro pour ado - Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Matériaux recyclés

Brésil Academy Pro

Short de foot Nike Dri-FIT pour ado

29,99 €
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Tu gères les bases ? Maintenant, passe au niveau supérieur. Ce modèle culte intègre une technologie anti-transpirante. Tu restes au frais même quand l'entraînement s'intensifie.


  • Couleur affichée : Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Article : IB5530-381

Brésil Academy Pro

29,99 €

Tu gères les bases ? Maintenant, passe au niveau supérieur. Ce modèle culte intègre une technologie anti-transpirante. Tu restes au frais même quand l'entraînement s'intensifie.

Détails du produit

  • Taille élastique avec cordon de serrage
  • Poches à zip
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Article : IB5530-381

Taille et coupe

    • Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 141 cm
    • Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 145 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

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