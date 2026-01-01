Short de football Nike Chelsea FC Tech Fleece pour homme

image 1 sur 6
Chelsea FC Tech Fleece
Short de football Nike pour homme
84,99 €
Option « click and collect » disponible au moment du paiement
Retrait gratuit
Lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, le Tech Fleece premium léger tient chaud sans ajouter de volume. De quoi encourager le Chelsea FC par tous les temps.
- Couleur affichée : Pitch Blue/Midwest Gold
- Article : IQ4964-426
Chelsea FC Tech Fleece
84,99 €
Lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, le Tech Fleece premium léger tient chaud sans ajouter de volume. De quoi encourager le Chelsea FC par tous les temps.
Détails du produit
- Corps : 53 % coton / 47 % polyester. Intérieur des poches côté dos de la main : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Pitch Blue/Midwest Gold
- Article : IQ4964-426
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Chelsea FC Tech Fleece.
Chelsea FC Tech Fleece
84,99 €