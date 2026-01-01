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Short de foot Nike Erling Haaland Club Fleece pour ado - Phantom/Hot Punch

Erling Haaland Club Fleece

Short de football Nike pour ado

30 % de réduction

Stock épuisé :

Ce produit est actuellement indisponible

Avec son motif inspiré de l'effet magnétique d'Erling sur le terrain, ce short en tissu Fleece est conçu pour te permettre de rester au chaud tout en représentant ton joueur préféré.


  • Couleur affichée : Phantom/Hot Punch
  • Article : IO5901-027

Erling Haaland Club Fleece

30 % de réduction

Avec son motif inspiré de l'effet magnétique d'Erling sur le terrain, ce short en tissu Fleece est conçu pour te permettre de rester au chaud tout en représentant ton joueur préféré.

Détails du produit

  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Intérieur des poches : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Phantom/Hot Punch
  • Article : IO5901-027

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 147 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

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