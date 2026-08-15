Short de basket Dri-FIT Nike DNA Academy 20 cm pour homme

Ideális kosárlabdához.
TundeV979485145
Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Tu veux parfaire ton jeu ? Enfile ce short à taille haute et entraîne-toi en toute liberté, sans que le tissu te gêne. Avec sa technologie Nike Dri-FIT, tu restes au sec pendant tes sessions pour plus de confort.
Nike DNA Academy
Tu veux parfaire ton jeu ? Enfile ce short à taille haute et entraîne-toi en toute liberté, sans que le tissu te gêne. Avec sa technologie Nike Dri-FIT, tu restes au sec pendant tes sessions pour plus de confort.
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Ideális kosárlabdához.
TundeV979485145
Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.
Lenka236665739
Material and size Is perfect, very comfortable. *****
Nike DNA Academy