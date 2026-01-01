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Serviette de piscine Nike Club - Noir/Blanc

Nike Club

Serviette de piscine

44,99 €
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Personne n’a envie de se sécher avec une serviette aussi rêche que du papier de verre. Après un plongeon dans la piscine, enveloppe-toi dans cette serviette en coton douce et absorbante.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : HF9405-010

Nike Club

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Personne n’a envie de se sécher avec une serviette aussi rêche que du papier de verre. Après un plongeon dans la piscine, enveloppe-toi dans cette serviette en coton douce et absorbante.

Détails du produit

  • 71 cm x 173 cm
  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : HF9405-010

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