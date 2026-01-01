Serviette de piscine Nike Club

Nike Club
Serviette de piscine
Personne n’a envie de se sécher avec une serviette aussi rêche que du papier de verre. Après un plongeon dans la piscine, enveloppe-toi dans cette serviette en coton douce et absorbante.
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : HF9405-010
Nike Club
Personne n’a envie de se sécher avec une serviette aussi rêche que du papier de verre. Après un plongeon dans la piscine, enveloppe-toi dans cette serviette en coton douce et absorbante.
Détails du produit
- 71 cm x 173 cm
- 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : HF9405-010
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