Salopette Storm-FIT ADV Nike ACG « Mystery Lights »

Matériaux recyclés
Nike ACG « Mystery Lights »
Salopette Storm-FIT ADV
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Cette salopette est conçue pour te protéger du vent et de la pluie. Elle est fabriquée dans un tissu GORE-TEX et intègre la technologie Nike Storm-FIT ADV. Le design à trois épaisseurs est composé d'une membrane imperméable intercalée entre un tissu extérieur résistant et une doublure intérieure.
- Couleur affichée : Safety Orange/Mosswood Brown/Noir/Mosswood Brown
- Article : HV1127-819
Nike ACG « Mystery Lights »
Cette salopette est conçue pour te protéger du vent et de la pluie. Elle est fabriquée dans un tissu GORE-TEX et intègre la technologie Nike Storm-FIT ADV. Le design à trois épaisseurs est composé d'une membrane imperméable intercalée entre un tissu extérieur résistant et une doublure intérieure.
Inspiration céleste
Le parc national de Big Bend est une vaste zone du désert de Chihuahua, dans l'ouest du Texas. Là-bas, le ciel est l'un des plus sombres du pays. Mais parfois, l'obscurité révèle les lumières de Marfa, des orbes fantomatiques qui brillent au-dessus du désert. Ces lumières ont servi d'inspiration pour le nom de la collection.
Protection avancée
Le tissu GORE-TEX imperméable te garde au sec pour te concentrer sur ton aventure. La technologie Nike Storm-FIT ADV intègre un tissu imperméable et coupe-vent, ainsi que des innovations de pointe. Un confort total, même dans les conditions les plus extrêmes. Les zips imperméables te protègent encore mieux des intempéries.
Idéale pour les sports d'hiver
Les chevilles sont équipées de guêtres pare-neige zippées. Avec les bords élastiques et les boutons-pression, tu peux ajuster la tenue pour l'adapter à tes bottes. Avec la doublure en mesh anti-transpirant, tu restes au sec et à l'aise. Les poches à zip latérales et à l'avant sont doublées pour plus de douceur et de chaleur.
Idéale en plein air
La coupe est ample au niveau des fesses, des cuisses et des jambes. Les scratchs au niveau de la taille te permettent d'ajuster la tenue.
Plus d'avantages
Ce modèle est conçu pour se clipser sur la veste « Mystery Lights ».
Détails du produit
- Logo ACG brodé
- Écusson narratif « Mystery Lights » à l'intérieur
- Triple mousqueton ACG
- Corps : 100 % polyester. Renforts : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester. Doublure des empiècements : 85 % polyester / 15 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Safety Orange/Mosswood Brown/Noir/Mosswood Brown
- Article : HV1127-819
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 187 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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