Salopette Storm-FIT ADV Nike ACG « Mystery Lights »

Nike ACG « Mystery Lights »

449,99 €

Cette salopette est conçue pour te protéger du vent et de la pluie. Elle est fabriquée dans un tissu GORE-TEX et intègre la technologie Nike Storm-FIT ADV. Le design à trois épaisseurs est composé d'une membrane imperméable intercalée entre un tissu extérieur résistant et une doublure intérieure.

Inspiration céleste

Le parc national de Big Bend est une vaste zone du désert de Chihuahua, dans l'ouest du Texas. Là-bas, le ciel est l'un des plus sombres du pays. Mais parfois, l'obscurité révèle les lumières de Marfa, des orbes fantomatiques qui brillent au-dessus du désert. Ces lumières ont servi d'inspiration pour le nom de la collection.

Protection avancée

Le tissu GORE-TEX imperméable te garde au sec pour te concentrer sur ton aventure. La technologie Nike Storm-FIT ADV intègre un tissu imperméable et coupe-vent, ainsi que des innovations de pointe. Un confort total, même dans les conditions les plus extrêmes. Les zips imperméables te protègent encore mieux des intempéries.

Idéale pour les sports d'hiver

Les chevilles sont équipées de guêtres pare-neige zippées. Avec les bords élastiques et les boutons-pression, tu peux ajuster la tenue pour l'adapter à tes bottes. Avec la doublure en mesh anti-transpirant, tu restes au sec et à l'aise. Les poches à zip latérales et à l'avant sont doublées pour plus de douceur et de chaleur.

Idéale en plein air

La coupe est ample au niveau des fesses, des cuisses et des jambes. Les scratchs au niveau de la taille te permettent d'ajuster la tenue.