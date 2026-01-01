Sac pour appareil photo à bandoulière Nike Heritage (3 L)

Matériaux recyclés
Nike Heritage
Sacoche à bandoulière (3 L)
Clic-clac, c'est dans la boîte. Ce sac pour appareil photo Nike Heritage te permet de ranger en toute sécurité ton compagnon de route, grâce auquel tu crées des souvenirs. Son grand compartiment principal est équipé d'une poche pour accessoires qui peut accueillir ton équipement technologique. Le logo Swoosh noir métallisé et la sangle réglable en jacquard Nike apportent une touche discrète d'élégance.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Noir
- Article : IM3128-010
Nike Heritage
Clic-clac, c'est dans la boîte. Ce sac pour appareil photo Nike Heritage te permet de ranger en toute sécurité ton compagnon de route, grâce auquel tu crées des souvenirs. Son grand compartiment principal est équipé d'une poche pour accessoires qui peut accueillir ton équipement technologique. Le logo Swoosh noir métallisé et la sangle réglable en jacquard Nike apportent une touche discrète d'élégance.
Détails du produit
- 23 cm (l) x 15 cm (H) x 8 cm (P)
- Corps : 100 % polyester. Doublure : 85 % nylon/15 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Noir
- Article : IM3128-010
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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