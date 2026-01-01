Sac de sport Jordan Element (48,5 L)

Jordan
Sac de sport Element (48,5 L)
Que ce soit pour aller à la salle de sport, au bureau ou en voyage, tu seras dans ton élément avec ce sac de sport. Le compartiment principal spacieux renferme une pochette pour ordinateur portable. Range ta boisson dans la poche pour gourde sur le côté droit et glisse une paire de chaussures dans le rangement pour chaussures avec aération sur le côté gauche. Place de petits objets de valeur comme des bijoux, ton téléphone ou ton passeport dans l'une des poches secrètes doublées de velours sur le devant. Et avec les poignées et la bandoulière amovible, tu peux porter le sac comme tu veux.
- Couleur affichée : Noir
- Article : IR8395-010
Jordan
Que ce soit pour aller à la salle de sport, au bureau ou en voyage, tu seras dans ton élément avec ce sac de sport. Le compartiment principal spacieux renferme une pochette pour ordinateur portable. Range ta boisson dans la poche pour gourde sur le côté droit et glisse une paire de chaussures dans le rangement pour chaussures avec aération sur le côté gauche. Place de petits objets de valeur comme des bijoux, ton téléphone ou ton passeport dans l'une des poches secrètes doublées de velours sur le devant. Et avec les poignées et la bandoulière amovible, tu peux porter le sac comme tu veux.
Détails du produit
- 26 cm (H) x 55 cm (L) x 33 cm (P) ; longueur de la bandoulière : 130 cm (maximum), 81 cm (minimum)
- 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : IR8395-010
Livraison et retours
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