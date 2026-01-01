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Sac de sport de training Nike Brasilia (très petite taille, 24 L) - Noir/Noir/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Brasilia

Sac de sport de training (très petite taille, 24 L)

34,99 €
Noir/Noir/Blanc
Light Bone/Noir/Noir
Indigo Storm/Noir/Reflect Silver
TAILLE UNIQUE
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Ne te laisse pas berner par la mention « très petite taille ». Ce sac a tout d'un grand. Le compartiment principal est suffisamment spacieux pour tes vêtements et chaussures d'entraînement. Avec les poches zippées à l'avant et sur les côtés, tu gardes tes affaires bien rangées.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IB4398-010

Nike Brasilia

34,99 €

Ne te laisse pas berner par la mention « très petite taille ». Ce sac a tout d'un grand. Le compartiment principal est suffisamment spacieux pour tes vêtements et chaussures d'entraînement. Avec les poches zippées à l'avant et sur les côtés, tu gardes tes affaires bien rangées.

Avantages

  • Bandoulière réglable et doubles poignées pour avoir le choix entre plusieurs options de transport confortables.
  • Poches latérales pour ranger une bouteille d'eau ou d'autres petits objets.
  • Poche intérieure à zip pour ranger tes objets de valeur.

Détails du produit

  • 38 cm (L) x 25 cm (l) x 25 cm (H)
  • 24 L
  • 100 % polyester
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IB4398-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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    Sac de sport de training Nike Brasilia (très petite taille, 24 L)

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