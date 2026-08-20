Sac de sport de training Nike Brasilia 9.5 (grande taille, 95 L)

Matériaux recyclés
Nike Brasilia 9.5
Sac de sport de training (grande taille, 95 L)
Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé
Le sac de sport Nike Brasilia vous permet de conserver tout votre équipement de training (et bien plus) à portée de main. Le compartiment latéral permet de ranger vos chaussures séparément, tandis que les poches intérieures et extérieures vous aident à organiser soigneusement vos affaires. Utilisez-le pour aller à la salle de sport ou pour partir en week-end. Vous ne pourrez plus vous en passer. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : DO9193-010
Nike Brasilia 9.5
RANGEMENT INTELLIGENT ET RÉSISTANT.
Le sac de sport Nike Brasilia vous permet de conserver tout votre équipement de training (et bien plus) à portée de main. Le compartiment latéral permet de ranger vos chaussures séparément, tandis que les poches intérieures et extérieures vous aident à organiser soigneusement vos affaires. Utilisez-le pour aller à la salle de sport ou pour partir en week-end. Vous ne pourrez plus vous en passer. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé.
Avantages
- Compartiment principal à zip permettant de ranger vos essentiels d'entraînement en toute sécurité.
- Compartiment intérieur à zip vous permettant de ranger vos chaussures sales et vos vêtements humides séparément de vos affaires propres.
- Fond enduit permettant de protéger vos affaires des coups, des éraflures et des projections de liquides.
- Poches extérieures permettant d'accéder rapidement à vos essentiels.
Détails du produit
- 71 cm (L) x 36 cm (l) x 36 cm (H)
- 95 L
- Bandoulière amovible
- 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : DO9193-010
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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