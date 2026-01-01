Sac de golf Nike Air Sport 2

Nike Air Sport 2
Sac de golf
Le Nike Air Sport 2 est doté d'un coussin lombaire amélioré et d'une sangle Nike Air réglable pour une sensation d'équilibre, afin que tu puisses jouer les 18 trous dans le confort. Si le temps se gâte, la capuche imperméable offre une bonne protection contre les intempéries.
- Couleur affichée : Noir/Iron Grey/Blanc
- Article : IQ6032-061
Nike Air Sport 2
Le Nike Air Sport 2 est doté d'un coussin lombaire amélioré et d'une sangle Nike Air réglable pour une sensation d'équilibre, afin que tu puisses jouer les 18 trous dans le confort. Si le temps se gâte, la capuche imperméable offre une bonne protection contre les intempéries.
Avantages
- Système de séparation à quatre sections sur toute la longueur pour organiser tes clubs.
- Poche pour balles avec empiècement amovible à zip permettant de personnaliser le look.
- Poche pour vêtements sur toute la longueur offrant un espace de rangement supplémentaire.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Iron Grey/Blanc
- Article : IQ6032-061
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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