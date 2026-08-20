Sac à dos de football Nike Academy Team pour enfant (22 L)

image 1 sur 9
Matériaux recyclés
Nike Academy Team
Sac à dos de football pour enfant (22 L)
32,99 €
Le sac à dos Nike Academy Team t'offre un espace de rangement spacieux avec plein de poches. Les bretelles et le dos sont rembourrés, te permettant ainsi de transporter tes affaires confortablement.
- Couleur affichée : Midnight Navy/Noir/Blanc
- Article : DA2571-411
Nike Academy Team
32,99 €
Le sac à dos Nike Academy Team t'offre un espace de rangement spacieux avec plein de poches. Les bretelles et le dos sont rembourrés, te permettant ainsi de transporter tes affaires confortablement.
Avantages
- Compartiment pour affaires sèches/humides permettant de protéger et d'organiser ton équipement.
- Bretelles incurvées et dos rembourrés pour plus de confort.
- Poche latérale en mesh conçue pour accueillir une gourde.
Détails du produit
- 46 cm (H) x 30 cm (l) x 18 cm (P)
- 22 L
- 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Midnight Navy/Noir/Blanc
- Article : DA2571-411
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
Aucun avis
Nike Academy Team
32,99 €