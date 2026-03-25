Sac à chaussures de training Nike Brasilia 9.5 (11 L)

praktisch, sauber
KatrinB896734485
Praktisch für die Reise, Kurztripps.
Matériaux recyclés
Ce produit est actuellement indisponible
Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé
Le sac à chaussures Nike Brasilia vous permet de ranger et de transporter vos chaussures séparément de vos autres affaires. Au moment de partir, il suffit d'attraper la poignée située au bout du sac pour l'emporter. Sa poche à zip extérieure permet aussi de ranger facilement tous vos petits objets. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé.
Nike Brasilia 9.5
UN RANGEMENT RAPIDE POUR VOS CHAUSSURES
Le sac à chaussures Nike Brasilia vous permet de ranger et de transporter vos chaussures séparément de vos autres affaires. Au moment de partir, il suffit d'attraper la poignée située au bout du sac pour l'emporter. Sa poche à zip extérieure permet aussi de ranger facilement tous vos petits objets. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé.
5 étoiles
praktisch, sauber
KatrinB896734485
Praktisch für die Reise, Kurztripps.
Il Top
Luca940326793
Come sempre il top in stile, materiale ed utilità
CAPIENTE
PIO81
IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE
Nike Brasilia 9.5