Sac à chaussures de training Nike Brasilia 9.5 (11 L)

Nike Brasilia 9.5

22,99 €

UN RANGEMENT RAPIDE POUR VOS CHAUSSURES

Le sac à chaussures Nike Brasilia vous permet de ranger et de transporter vos chaussures séparément de vos autres affaires. Au moment de partir, il suffit d'attraper la poignée située au bout du sac pour l'emporter. Sa poche à zip extérieure permet aussi de ranger facilement tous vos petits objets. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé.

Avantages Compartiment zippé sur le dessus pour ranger vos chaussures en toute sécurité

Poche extérieure zippée pour garder vos petits objets à portée de main

Poignée à l'extrémité pour transporter le sac pendant vos déplacements