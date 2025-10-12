Protège-tibias de football Nike Charge pour Enfant

Top
Melanie524093458
Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich
S'amuser, c'est bien, mais en toute sécurité, c'est encore mieux. Ce modèle présente un revêtement extérieur rigide pour offrir une protection discrète et de la mousse à l'arrière pour plus de confort.
Nike Charge
S'amuser, c'est bien, mais en toute sécurité, c'est encore mieux. Ce modèle présente un revêtement extérieur rigide pour offrir une protection discrète et de la mousse à l'arrière pour plus de confort.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.6 étoiles
Top
Melanie524093458
Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich
Rowe84
Perfect for younger kids, good protection and comfort?
Top, gerne wieder
Alenacd3fb28f510240de9d46338624afe0e8
Sehr zufrieden. Tolle Passform und lange Haltbarkeit.
Nike Charge