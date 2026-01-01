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Pantalon Nike Football Angleterre Tech Fleece pour ado (garçon) - Work Blue/Blanc

Angleterre Tech Fleece

Pantalon Nike Football pour ado (garçon)

84,99 €
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Lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, le Tech Fleece premium léger te tient chaud sans ajouter de volume. De quoi encourager ton équipe par tous les temps.


  • Couleur affichée : Work Blue/Blanc
  • Article : IB7869-486

Angleterre Tech Fleece

84,99 €

Lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, le Tech Fleece premium léger te tient chaud sans ajouter de volume. De quoi encourager ton équipe par tous les temps.

Détails du produit

  • Corps : 53 % coton / 47 % polyester. Intérieur des poches côté dos de la main : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Work Blue/Blanc
  • Article : IB7869-486

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 138 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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