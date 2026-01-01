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Pantalon en molleton à ourlets ouverts Nike Sportswear Club pour ado - Noir/Sanddrift

Nike Sportswear Club

Pantalon à ourlet ouvert en tissu en molleton pour ado

44,99 €
Noir/Sanddrift
Fir/Sanddrift
Deep Royal Blue/Sanddrift
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Avec sa coupe droite pour une silhouette classique, nos favoris Club Fleece sont des essentiels que tu peux porter tous les jours. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce pantalon en tissu Fleece léger est parfait pour ressentir un peu de confort par temps froid.


  • Couleur affichée : Noir/Sanddrift
  • Article : IV5264-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike Sportswear Club

44,99 €

Avec sa coupe droite pour une silhouette classique, nos favoris Club Fleece sont des essentiels que tu peux porter tous les jours. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce pantalon en tissu Fleece léger est parfait pour ressentir un peu de confort par temps froid.

Avantages

  • Tissu en molleton d'épaisseur moyenne naturellement respirant, avec des boucles douces à l'intérieur.
  • L'ourlet ouvert tombe parfaitement sur ta paire de sneakers préférée.
  • Trois poches permettent de garder tes essentiels du quotidien en sécurité et à portée de main.

Détails du produit

  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Poches : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Sanddrift
  • Article : IV5264-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 152 cm
    • Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 130 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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