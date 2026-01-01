Pantalon de survêtement Nike Club pour homme

Nike Club
Pantalon de survêtement pour Homme
Si tu es à la recherche d'un classique, rejoins le club. Nous avons conçu un pantalon à la longueur et aux proportions parfaites pour mettre en valeur tes chaussures. Il présente une coupe baggy légèrement fuselée et une longueur courte pour tomber sur la languette de tes chaussures basses.
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IQ4941-010
Nike Club
Si tu es à la recherche d'un classique, rejoins le club. Nous avons conçu un pantalon à la longueur et aux proportions parfaites pour mettre en valeur tes chaussures. Il présente une coupe baggy légèrement fuselée et une longueur courte pour tomber sur la languette de tes chaussures basses.
Avantages
- Toile de coton de poids moyen, confortable et résistante.
- Pli à pinces le long de la jambe pour un style classique.
- Taille élastique avec cordon de serrage, braguette à zip et fermeture à bouton.
Détails du produit
- Logo Nike Futura brodé
- Poches
- Poche à l'arrière avec fermeture à bouton-pression
- Corps : 100 % coton. Intérieur des poches : 87 % polyester / 13 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IQ4941-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
- Le modèle grandes tailles et tailles longues porte une taille 3XL et mesure 183 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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