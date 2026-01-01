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Pantalon de survêtement en tissu Fleece Nike Club Croatie 2026 pour homme - Obsidian/Blanc

Pantalon de survêtement en tissu Fleece Croatie 2026

Pantalon de jogging Nike Club pour homme

64,99 €
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Le pantalon de survêtement Club Fleece combine un style iconique avec le confort du Fleece pour un look élégant au quotidien.


  • Couleur affichée : Obsidian/Blanc
  • Article : IO8607-451

Pantalon de survêtement en tissu Fleece Croatie 2026

64,99 €

Le pantalon de survêtement Club Fleece combine un style iconique avec le confort du Fleece pour un look élégant au quotidien.

Détails du produit

  • 80-82 % coton / 18-20 % polyester.
  • Couleur affichée : Obsidian/Blanc
  • Article : IO8607-451

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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