Pantalon de survêtement en tissu Fleece Nike Club Croatie 2026 pour homme

Pantalon de survêtement en tissu Fleece Croatie 2026
Pantalon de jogging Nike Club pour homme
Le pantalon de survêtement Club Fleece combine un style iconique avec le confort du Fleece pour un look élégant au quotidien.
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IO8607-451
Pantalon de survêtement en tissu Fleece Croatie 2026
Le pantalon de survêtement Club Fleece combine un style iconique avec le confort du Fleece pour un look élégant au quotidien.
Détails du produit
- 80-82 % coton / 18-20 % polyester.
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IO8607-451
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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