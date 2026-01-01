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Pantalon de randonnée Therma-FIT ACG Wolf Grid pour homme - Noir/Summit White

Matériaux recyclés

ACG Wolf Grid

Pantalon de randonnée Therma-FIT pour homme

89,99 €
Noir/Summit White
Mystic Dates/Tattoo/Summit White
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Lorsque les températures chutent et que ton équipement de randonnée est trempé de sueur, tu dois prendre une décision difficile : continuer ou faire demi-tour. Ce pantalon ACG Wolf Grid est conçu pour te permettre de rester sur les sentiers. Le tissu Fleece quadrillé et respirant s'adapte à toutes les conditions. Il évacue la transpiration et retient la chaleur corporelle. Tu restes au chaud, en toute légèreté, pour vivre chaque instant à fond.


  • Couleur affichée : Noir/Summit White
  • Article : IM4231-010

ACG Wolf Grid

89,99 €

Lorsque les températures chutent et que ton équipement de randonnée est trempé de sueur, tu dois prendre une décision difficile : continuer ou faire demi-tour. Ce pantalon ACG Wolf Grid est conçu pour te permettre de rester sur les sentiers. Le tissu Fleece quadrillé et respirant s'adapte à toutes les conditions. Il évacue la transpiration et retient la chaleur corporelle. Tu restes au chaud, en toute légèreté, pour vivre chaque instant à fond.

Détails du produit

  • Poches à zip
  • Poignets élastiques
  • Logo ACG brodé sur la cuisse gauche
  • 95 % polyester / 5 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Summit White
  • Article : IM4231-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 189 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Longueur 7/8 : longueur cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Pantalon de randonnée Therma-FIT ACG Wolf Grid pour homme

    ACG Wolf Grid

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