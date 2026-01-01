Pantalon de jogging Nike Football Angleterre Club pour homme

Angleterre Club
Pantalon de jogging Nike Football pour homme
On a revisité un classique du quotidien avec des éléments caractéristiques du maillot anglais pour créer un basique confortable à porter tous les jours. Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.
- Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
- Article : IB6289-410
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On a revisité un classique du quotidien avec des éléments caractéristiques du maillot anglais pour créer un basique confortable à porter tous les jours. Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.
Détails du produit
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Poche latérale côté dos de la main / poche arrière : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
- Article : IB6289-410
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 189 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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