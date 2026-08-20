Pantalon de jogging en molleton Nike Club pour homme

Nike Club
Pantalon de jogging en molleton pour Homme
Ce survêtement traditionnel est ample au niveau des hanches et des cuisses et se resserre légèrement jusqu'aux chevilles côtelées. Son tissu en molleton d'épaisseur moyenne est aussi doux et confortable que ton pantalon de survêtement préféré.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : FN3801-010
Nike Club
Ce survêtement traditionnel est ample au niveau des hanches et des cuisses et se resserre légèrement jusqu'aux chevilles côtelées. Son tissu en molleton d'épaisseur moyenne est aussi doux et confortable que ton pantalon de survêtement préféré.
Avantages
- Tissu en molleton d'épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l'intérieur) pour plus de structure, de respirabilité et de douceur. Parfait pour faire du sport ou pour chiller sur le canapé.
- Taille élastique avec cordon de serrage arrondi extérieur pour une coupe ajustée et confortable.
- Fermeture à bouton-pression cachée sur les poches arrière pour ranger de petits objets en toute sécurité.
Détails du produit
- Logo Nike Futura brodé
- Poches
- Corps : 78-84 % coton / 16-22 % polyester. Poche latérale / poche arrière : 100 % coton.
- Les pourcentages de la composition peuvent varier. Consulte l'étiquette pour connaître la composition.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : FN3801-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 175 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Aucun avis
Nike Club