Pantalon de foot tissé Nike Dri-FIT Angleterre Energy pour homme

Matériaux recyclés
Angleterre Energy
Pantalon de foot tissé Nike Dri-FIT pour homme
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Avec ses détails inspirés des années 90 et son imprimé spécifique à l'équipe, ce pantalon Angleterre offre un design intemporel avec la technologie nécessaire pour résister au jeu moderne.
- Couleur affichée : Obsidian/Work Blue/Speed Red/Blanc
- Article : IH1880-451
Angleterre Energy
Avec ses détails inspirés des années 90 et son imprimé spécifique à l'équipe, ce pantalon Angleterre offre un design intemporel avec la technologie nécessaire pour résister au jeu moderne.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Finition déperlante pour rester au sec par temps humide.
Détails du produit
- 85 % polyester / 15 % élasthanne
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Obsidian/Work Blue/Speed Red/Blanc
- Article : IH1880-451
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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