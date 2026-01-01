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Pantalon de foot Nike Dri-FIT Turquie 2026 Academy Pro Pant pour ado - Noir/Sport Red/Blanc

Turquie 2026 Academy Pro Pant

Pantalon de foot Nike Dri-FIT pour ado

49,99 €
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Conçu pour les entraînements de foot, ce pantalon en maille doux et anti-transpirant est ton arme secrète sur le terrain. La coupe slim, les poches zippées et les chevilles zippées ne te gênent pas dans tes mouvements : tu restes focus pour tout donner à chaque entraînement et match amical.


  • Couleur affichée : Noir/Sport Red/Blanc
  • Article : IR0470-010

Turquie 2026 Academy Pro Pant

49,99 €

Conçu pour les entraînements de foot, ce pantalon en maille doux et anti-transpirant est ton arme secrète sur le terrain. La coupe slim, les poches zippées et les chevilles zippées ne te gênent pas dans tes mouvements : tu restes focus pour tout donner à chaque entraînement et match amical.

Avantages

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Couleur affichée : Noir/Sport Red/Blanc
  • Article : IR0470-010

Taille et coupe

    • Coupe slim : profilée et ajustée
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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