Pantalon de foot Dri-FIT Nike Academy pour femme

Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Chaque voyage vers l'excellence commence par la maîtrise des fondamentaux. Mais ne te méprends pas, ce pantalon est tout sauf basique. Anti-transpirant et respirant, il te permet de rester au sec et de profiter d'un maximum de fraîcheur. Avec ses empiècements en mesh le long des jambes et sa taille élastique, il est très confortable et t'aidera à atteindre tes objectifs.
Nike Academy
Chaque voyage vers l'excellence commence par la maîtrise des fondamentaux. Mais ne te méprends pas, ce pantalon est tout sauf basique. Anti-transpirant et respirant, il te permet de rester au sec et de profiter d'un maximum de fraîcheur. Avec ses empiècements en mesh le long des jambes et sa taille élastique, il est très confortable et t'aidera à atteindre tes objectifs.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.6 étoiles
Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Great
Mrs Davis
[This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.
Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
#productsprovidedbynike
Cool
cccc
[This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.
Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
#productsprovidedbynike
Nike Academy
Trouve des articles parfaitement assortis à ton style.
Mets un peu de sport dans ton look de la saison.