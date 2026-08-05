Pantalon chino slim Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch pour homme

Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.
Conçu pour un confort optimal tout au long de la journée, notre tissu PerfectStretch est extensible dans les quatre directions et garantit un look élégant. Ce chino ajusté est idéal au quotidien avec ses nombreux espaces de rangement et un passant pour le suspendre facilement.
Nike 24.7 PerfectStretch
Conçu pour un confort optimal tout au long de la journée, notre tissu PerfectStretch est extensible dans les quatre directions et garantit un look élégant. Ce chino ajusté est idéal au quotidien avec ses nombreux espaces de rangement et un passant pour le suspendre facilement.
Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
La poche à zip cachée à l'intérieur de la poche droite peut contenir la plupart des téléphones. La poche en mesh sur le côté gauche est pratique pour ranger de petits objets. Toutes les poches sont cousues à l'intérieur : elles restent bien en place toute la journée.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.6 étoiles
Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Perfect golf pants
Amazon1234
[This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.
Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
#productsprovidedbynike
Great pants
NJP24
[This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!
Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 PerfectStretch
Une nouvelle collection qui allie look sophistiqué et confort absolu.
— Ishod Wair, skater 24.7
PerfectStretch est un tissu fait sur mesure intégrant la technologie 4-way stretch, pour un confort incomparable et un style à la fois minimal et distinctif.
Tiens la distance et soigne ton style avec cette collection en tissu 4-way stretch sur mesure.