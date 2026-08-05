Pantalon chino slim Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch pour homme

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Conçu pour un confort optimal tout au long de la journée, notre tissu PerfectStretch est extensible dans les quatre directions et garantit un look élégant. Ce chino ajusté est idéal au quotidien avec ses nombreux espaces de rangement et un passant pour le suspendre facilement.

Technologie anti-transpirante

Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Conception à six poches

La poche à zip cachée à l'intérieur de la poche droite peut contenir la plupart des téléphones. La poche en mesh sur le côté gauche est pratique pour ranger de petits objets. Toutes les poches sont cousues à l'intérieur : elles restent bien en place toute la journée.