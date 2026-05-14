Pantalon chino ample Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch pour homme

Confort !
AtuuPanamá
Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.
Avec son tissu PerfectStretch extensible dans les quatre directions, ce haut assure confort et élégance tout au long de la journée. Ce chino ample est idéal au quotidien avec ses nombreux espaces de rangement et un passant pour le suspendre facilement.
Nike 24.7 PerfectStretch
Avec son tissu PerfectStretch extensible dans les quatre directions, ce haut assure confort et élégance tout au long de la journée. Ce chino ample est idéal au quotidien avec ses nombreux espaces de rangement et un passant pour le suspendre facilement.
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
La poche à zip cachée à l'intérieur de la poche droite peut contenir la plupart des téléphones. La poche en mesh sur le côté gauche est pratique pour ranger de petits objets. Toutes les poches sont cousues à l'intérieur : elles restent bien en place toute la journée.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Confort !
AtuuPanamá
Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !
Best pants ever
MikaK958862596
Very comfy and a great fit. The look is clean, stylish and very versatile. I can even use these at work as a personal trainer, even going to a deep squat with these feels good. Definitely one of the best pants I’ve come across ever. Well done Nike!
My favorite pants right now
nicolassega
Ultra comfy, in my opinion a super nice fit and overall great quality. I am happy this colorway came out.
Nike 24.7 PerfectStretch