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Pantalon chino ample Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch pour homme - Noir/Dark Smoke Grey

Matériaux recyclés

Nike 24.7 PerfectStretch

Pantalon chino ample Dri-FIT pour homme

119,99 €
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Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.

Avec son tissu PerfectStretch extensible dans les quatre directions, ce haut assure confort et élégance tout au long de la journée. Ce chino ample est idéal au quotidien avec ses nombreux espaces de rangement et un passant pour le suspendre facilement.


  • Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey
  • Article : HQ6941-010

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Avec son tissu PerfectStretch extensible dans les quatre directions, ce haut assure confort et élégance tout au long de la journée. Ce chino ample est idéal au quotidien avec ses nombreux espaces de rangement et un passant pour le suspendre facilement.

Technologie anti-transpirante

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Conception à six poches

La poche à zip cachée à l'intérieur de la poche droite peut contenir la plupart des téléphones. La poche en mesh sur le côté gauche est pratique pour ranger de petits objets. Toutes les poches sont cousues à l'intérieur : elles restent bien en place toute la journée.

Plus d'avantages

  • La taille élastique et les passants de ceinture assurent un maintien confortable.
  • Les poches arrière possèdent un zip.
  • Ce produit protège des UVA et UVB au niveau des zones couvertes par le vêtement. Pour protéger les zones non couvertes, l'utilisation d'une crème solaire de bonne qualité est recommandée.

Détails du produit

  • Passant signature au niveau de la couture gauche de la taille
  • Passants de ceinture collés
  • Zip avant avec fermeture à crochet
  • Corps : 100 % polyester. Intérieur des poches : 86 % polyester / 14 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey
  • Article : HQ6941-010

Taille et coupe

    • Coupe ample : décontractée et large
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (4)

5 étoiles

  • Confort !

    AtuuPanamá

    Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !

  • Best pants ever

    MikaK958862596

    Very comfy and a great fit. The look is clean, stylish and very versatile. I can even use these at work as a personal trainer, even going to a deep squat with these feels good. Definitely one of the best pants I’ve come across ever. Well done Nike!

  • My favorite pants right now

    nicolassega

    Ultra comfy, in my opinion a super nice fit and overall great quality. I am happy this colorway came out.

Pantalon chino ample Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch pour homme

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

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