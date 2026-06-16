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Manchons légers 2.0 Nike Dri-FIT - Sapphire/Silver

Matériaux recyclés

Nike Dri-FIT

Manchons légers 2.0

30 % de réduction

Stock épuisé :

Ce produit est actuellement indisponible

Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Intégrant une technologie anti-transpiration pour rester au sec tout en bénéficiant d'un maximum de confort, ces manchons légers vous permettent de vous concentrer sur l'essentiel. La technologie UV réfléchit les rayons du soleil afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même par tous les temps.


  • Couleur affichée : Sapphire/Silver
  • Article : DX7120-502

Nike Dri-FIT

30 % de réduction

Intégrant une technologie anti-transpiration pour rester au sec tout en bénéficiant d'un maximum de confort, ces manchons légers vous permettent de vous concentrer sur l'essentiel. La technologie UV réfléchit les rayons du soleil afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même par tous les temps.

Avantages

  • Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et de profiter d'un confort total.
  • Ce produit assure une protection UVA et UVB contre les rayons du soleil uniquement au niveau des zones couvertes. Pour protéger les zones non couvertes, l'utilisation d'une crème solaire de bonne qualité est recommandée.

Détails du produit

  • 88 % polyester / 12 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Swoosh réfléchissant
  • Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Importé
  • Couleur affichée : Sapphire/Silver
  • Article : DX7120-502

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (8)

3.9 étoiles

  • Comfortabel

    Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740

    De paarse kleur maakt je outfit compleet. Zeer comfortabel en kwalitatief, blijft op z’n plek en je kunt lekker je korte mouwen aan, ook bij minder lekker weer.

  • Max185882815

    Gut. Rutschen jedoch Richtung Ellenbogen.

  • Fijne hardloop sleeves

    MariaM143403558

    Super fijne sleeves, zonder te strakke elastiek bovenaan, ze zitten goed vast, zakken niet zowel tijdens korte als lange runs, heb verschilende nike sleeves gehad, deze is allerbeste

Manchons légers 2.0 Nike Dri-FIT

Nike Dri-FIT

30 % de réduction
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

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