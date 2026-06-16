Manchons légers 2.0 Nike Dri-FIT

Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Intégrant une technologie anti-transpiration pour rester au sec tout en bénéficiant d'un maximum de confort, ces manchons légers vous permettent de vous concentrer sur l'essentiel. La technologie UV réfléchit les rayons du soleil afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même par tous les temps.