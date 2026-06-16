Manchons légers 2.0 Nike Dri-FIT

Comfortabel
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
De paarse kleur maakt je outfit compleet. Zeer comfortabel en kwalitatief, blijft op z’n plek en je kunt lekker je korte mouwen aan, ook bij minder lekker weer.
Matériaux recyclés
Ce produit est actuellement indisponible
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Intégrant une technologie anti-transpiration pour rester au sec tout en bénéficiant d'un maximum de confort, ces manchons légers vous permettent de vous concentrer sur l'essentiel. La technologie UV réfléchit les rayons du soleil afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même par tous les temps.
Nike Dri-FIT
Intégrant une technologie anti-transpiration pour rester au sec tout en bénéficiant d'un maximum de confort, ces manchons légers vous permettent de vous concentrer sur l'essentiel. La technologie UV réfléchit les rayons du soleil afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même par tous les temps.
3.9 étoiles
Comfortabel
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
De paarse kleur maakt je outfit compleet. Zeer comfortabel en kwalitatief, blijft op z’n plek en je kunt lekker je korte mouwen aan, ook bij minder lekker weer.
Max185882815
Gut. Rutschen jedoch Richtung Ellenbogen.
Fijne hardloop sleeves
MariaM143403558
Super fijne sleeves, zonder te strakke elastiek bovenaan, ze zitten goed vast, zakken niet zowel tijdens korte als lange runs, heb verschilende nike sleeves gehad, deze is allerbeste
Nike Dri-FIT