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Maillot une pièce dos nageur Nike Swim HydraStrong Fly pour femme - Noir/Blanc/Blanc

Nike Swim HydraStrong

Maillot une pièce dos nageur pour femme

59,99 €
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Adopte un maillot de bain à dos nageur qui ne lésine pas sur les performances. La coupe standard au niveau des jambes et la protection 100 % couvrante au niveau des fesses offrent un maximum de confort, tandis que les bretelles fines assurent un maintien normal. Le tissu Nike HydraStrong entièrement doublé offre une résistance à toute épreuve, pour que tu puisses te concentrer sur tes performances.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc
  • Article : IU3119-015

Nike Swim HydraStrong

59,99 €

Adopte un maillot de bain à dos nageur qui ne lésine pas sur les performances. La coupe standard au niveau des jambes et la protection 100 % couvrante au niveau des fesses offrent un maximum de confort, tandis que les bretelles fines assurent un maintien normal. Le tissu Nike HydraStrong entièrement doublé offre une résistance à toute épreuve, pour que tu puisses te concentrer sur tes performances.

Avantages

  • Tissu Nike HydraStrong pour une résistance à toute épreuve.
  • Entièrement doublé pour une meilleure tenue, un meilleur confort et une sensation de maintien optimale.
  • Les bretelles étroites offrent un confort et un maintien normal.
  • La coupe standard des jambes arrive juste au-dessus des hanches pour un parfait équilibre entre fonctionnalité et confort.
  • Conception à coutures plates pour réduire les irritations.

Détails du produit

  • Bas couvrant entièrement les fesses
  • Swoosh brodé
  • Corps : 51 % polyester recyclé 49 % (PBT) polyester (résistant au chlore) ; Doublure : 100 % polyester recyclé
  • LAVER SÉPARÉMENT À LA MAIN ET À L'EAU FROIDE. APRÈS CHAQUE PORT. AGENT DE BLANCHIMENT SANS CHLORE. SÉCHAGE SUR FIL. NE PAS REPASSER. NE PAS NETTOYER À SEC. NE PAS RANGER HUMIDE.
  • Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc
  • Article : IU3119-015

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 175 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • ursulal320936862

    Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.

Maillot une pièce dos nageur Nike Swim HydraStrong Fly pour femme

Nike Swim HydraStrong

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Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

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