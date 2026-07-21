Maillot une pièce dos nageur Nike Swim HydraStrong Fly pour femme

ursulal320936862
Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.
Adopte un maillot de bain à dos nageur qui ne lésine pas sur les performances. La coupe standard au niveau des jambes et la protection 100 % couvrante au niveau des fesses offrent un maximum de confort, tandis que les bretelles fines assurent un maintien normal. Le tissu Nike HydraStrong entièrement doublé offre une résistance à toute épreuve, pour que tu puisses te concentrer sur tes performances.
Nike Swim HydraStrong
Adopte un maillot de bain à dos nageur qui ne lésine pas sur les performances. La coupe standard au niveau des jambes et la protection 100 % couvrante au niveau des fesses offrent un maximum de confort, tandis que les bretelles fines assurent un maintien normal. Le tissu Nike HydraStrong entièrement doublé offre une résistance à toute épreuve, pour que tu puisses te concentrer sur tes performances.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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5 étoiles
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Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.
Nike Swim HydraStrong