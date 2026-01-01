Maillot une pièce à nouer texture ondulée Nike Swim pour ado (fille)

Matériaux recyclés
Nike Swim
Maillot de bain une pièce à lacets et à texture ondulée pour ado (fille)
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres recyclées
Le classique rencontre le moderne dans ce maillot de bain intemporel à texture ondulée. Entièrement doublé et couvrant entièrement le bas du corps, ce maillot offre un équilibre parfait entre confort et style.
- Couleur affichée : Pink Glow/Pink Glow
- Article : IQ7787-649
Nike Swim
Le classique rencontre le moderne dans ce maillot de bain intemporel à texture ondulée. Entièrement doublé et couvrant entièrement le bas du corps, ce maillot offre un équilibre parfait entre confort et style.
Avantages
Entièrement doublé pour une meilleure tenue, un meilleur confort et une sensation de maintien optimale.
Détails du produit
- Swoosh brodé
- Bas couvrant entièrement les fesses
- Corps : 52 % polyester recyclé, 41 % nylon recyclé, 7 % élasthanne ; doublure : 100 % polyester recyclé
- LAVER SÉPARÉMENT À LA MAIN ET À L'EAU FROIDE. APRÈS CHAQUE PORT. AGENT DE BLANCHIMENT SANS CHLORE. SÉCHAGE SUR FIL. NE PAS REPASSER. NE PAS NETTOYER À SEC. NE PAS RANGER HUMIDE.
- Couleur affichée : Pink Glow/Pink Glow
- Article : IQ7787-649
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 155 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike Swim.
Nike Swim