Maillot de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Maillot de running Nike Dri-FIT ADV pour homme
Conçu pour la course, ce maillot t'aide à rester au frais jusqu'à la ligne d'arrivée. Tissu léger avec notre technologie anti-transpirante avancée et aération ciblée pour une meilleure respirabilité.
- Couleur affichée : Bright Spruce
- Article : IX1203-373
Nike AeroSwift
Conçu pour la course, ce maillot t'aide à rester au frais jusqu'à la ligne d'arrivée. Tissu léger avec notre technologie anti-transpirante avancée et aération ciblée pour une meilleure respirabilité.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
- Coutures collées au niveau des emmanchures et du col pour une sensation douce.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Bright Spruce
- Article : IX1203-373
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
- Coupe slim : profilée et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike AeroSwift.
Nike AeroSwift