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Maillot de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme - Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson

Matériaux recyclés

Nike AeroSwift

Maillot de running Nike Dri-FIT ADV pour homme

89,99 €
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Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Conçu pour la vitesse, ce haut prêt pour la course intègre notre technologie avancée Dri-FIT. Fraîcheur durable et concentration assurées jusqu'à la ligne d'arrivée. Le tissu léger et anti-transpirant est doté de perforations stratégiquement placées pour une respirabilité et un refroidissement optimaux là où tu en as le plus besoin.


  • Couleur affichée : Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson
  • Article : IU4522-848

Nike AeroSwift

89,99 €

Conçu pour la vitesse, ce haut prêt pour la course intègre notre technologie avancée Dri-FIT. Fraîcheur durable et concentration assurées jusqu'à la ligne d'arrivée. Le tissu léger et anti-transpirant est doté de perforations stratégiquement placées pour une respirabilité et un refroidissement optimaux là où tu en as le plus besoin.

Avantages

  • Nike Dri-FIT ADV améliore notre technologie anti-transpirante avec une aération avancée et des zones de respirabilité. Tu restes au sec et à l'aise.
  • Des trous ouverts dans tout le tissu pour une aération ciblée là où tu en as le plus besoin.
  • L'ourlet plus bas par rapport aux maillots AeroSwift précédents offre une protection supplémentaire.
  • Les coutures collées au niveau des emmanchures et du col réduisent les frottements.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson
  • Article : IU4522-848

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille L et mesure 185 cm
    • Coupe slim : profilée et ajustée
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (1)

5 étoiles

  • A go to singlet

    AntronH658628692

    Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.

Maillot de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

Nike AeroSwift

89,99 €
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