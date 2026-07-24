Maillot de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

A go to singlet
AntronH658628692
Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Conçu pour la vitesse, ce haut prêt pour la course intègre notre technologie avancée Dri-FIT. Fraîcheur durable et concentration assurées jusqu'à la ligne d'arrivée. Le tissu léger et anti-transpirant est doté de perforations stratégiquement placées pour une respirabilité et un refroidissement optimaux là où tu en as le plus besoin.
Nike AeroSwift
Conçu pour la vitesse, ce haut prêt pour la course intègre notre technologie avancée Dri-FIT. Fraîcheur durable et concentration assurées jusqu'à la ligne d'arrivée. Le tissu léger et anti-transpirant est doté de perforations stratégiquement placées pour une respirabilité et un refroidissement optimaux là où tu en as le plus besoin.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
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Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Nike AeroSwift