Maillot de football américain Nike NFL Game C.J. Stroud Houston Texans pour homme

C.J. Stroud Houston Texans
Maillot de football américain Nike NFL Game pour homme
Représente ton équipe et l'une de ses stars avec ce maillot des Texans de Houston. Aération optimale et coupe ample : ce vêtement confortable te garde au sec dans un look authentique fidèle à la tenue de match de l'équipe.
- Couleur affichée : Pitch Blue
- Article : II7377-426
C.J. Stroud Houston Texans
Représente ton équipe et l'une de ses stars avec ce maillot des Texans de Houston. Aération optimale et coupe ample : ce vêtement confortable te garde au sec dans un look authentique fidèle à la tenue de match de l'équipe.
Avantages
- Nom, numéro et logo de l'équipe sérigraphiés pour plus de résistance et de légèreté.
- Aération au niveau des principales zones de chaleur pour rester au frais.
Détails du produit
- Écusson NFL sur le col en V
- Sans étiquette dans le cou
- Étiquette tissée
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Pitch Blue
- Article : II7377-426
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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