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Maillot de football américain Nike NFL Game C.J. Stroud Houston Texans pour homme - Pitch Blue

C.J. Stroud Houston Texans

Maillot de football américain Nike NFL Game pour homme

124,99 €
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Représente ton équipe et l'une de ses stars avec ce maillot des Texans de Houston. Aération optimale et coupe ample : ce vêtement confortable te garde au sec dans un look authentique fidèle à la tenue de match de l'équipe.


  • Couleur affichée : Pitch Blue
  • Article : II7377-426

C.J. Stroud Houston Texans

124,99 €

Représente ton équipe et l'une de ses stars avec ce maillot des Texans de Houston. Aération optimale et coupe ample : ce vêtement confortable te garde au sec dans un look authentique fidèle à la tenue de match de l'équipe.

Avantages

  • Nom, numéro et logo de l'équipe sérigraphiés pour plus de résistance et de légèreté.
  • Aération au niveau des principales zones de chaleur pour rester au frais.

Détails du produit

  • Écusson NFL sur le col en V
  • Sans étiquette dans le cou
  • Étiquette tissée
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Pitch Blue
  • Article : II7377-426

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Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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