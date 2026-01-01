Inter Milan 2026 Stadium SE

99,99 €

Pour la toute première fois, ACG éloigne l'Inter Milan du terrain pour l'emmener dans les Alpes. Inspiré du lien qui unit les Milanais à la nature, ce maillot Replica te permet de représenter ton club à n'importe quelle altitude. Par contre, si tu montes vraiment très haut, pense à porter une veste par-dessus.

Inspiré de la tenue des pros

Issu de notre collection Stadium, ce modèle Replica intègre une technologie anti-transpirante pour un look de pro sur le terrain.

Reste au sec

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Tu restes au sec et profites d'un confort total.