Maillot de foot à manches courtes Replica Nike Dri-FIT Norvège 2026 Stadium Gardien de but pour homme

Matériaux recyclés
Norvège 2026 Stadium Gardien de but
Maillot de foot à manches courtes Replica Nike Dri-FIT pour homme
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Les gardiens méritent leur place sous les projecteurs. Considère donc ceci comme leur Walk of Fame. Une collection qui distribue des étoiles à chaque dernier rempart ayant le courage de se placer entre les poteaux. Soutiens ton gardien de but préféré avec ce maillot Replica de Norvège.
- Couleur affichée : Lightning/Noir/Noir
- Article : IB5321-718
Norvège 2026 Stadium Gardien de but
Les gardiens méritent leur place sous les projecteurs. Considère donc ceci comme leur Walk of Fame. Une collection qui distribue des étoiles à chaque dernier rempart ayant le courage de se placer entre les poteaux. Soutiens ton gardien de but préféré avec ce maillot Replica de Norvège.
Reste au sec
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Inspiré de la tenue des pros
Issu de notre collection Stadium, ce modèle Replica intègre une technologie anti-transpirante pour un look de pro sur le terrain.
Détails du produit
- Modèle Replica
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Lightning/Noir/Noir
- Article : IB5321-718
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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