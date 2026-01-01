Legging de trail homme Dri-FIT ADV Nike ACG « Lunar Ray »

Nike ACG « Lunar Ray »

109,99 €

Les sentiers ne vont pas se parcourir tout seuls. Alors, affronte le terrain avec ce legging à la coupe ajustée qui aide à réduire l'irritation. Quatre poches (dont une à zip et conçue pour s'adapter à la plupart des téléphones) te permettent de ranger facilement tes affaires. De plus, le tissu respirant et à séchage rapide vous aide à rester à l'aise pendant des kilomètres.

Technologie anti-transpiration

Nike Dri-FIT ADV améliore notre technologie anti-transpirante avec une aération avancée et des zones de respirabilité. Tu restes au sec et à l'aise.

Coupe profilée

La taille élastique avec cordon de serrage te permet d'ajuster la tenue comme tu veux. Et pour garder un look épuré jusqu'aux chevilles, nous avons ajouté des zips aux poignets.

Toujours prêt·e

Quatre poches au total, deux poches latérales en maille, une poche intérieure sur le slip et une poche arrière zippée, pour tes gels, tes capsules de sel et ton téléphone.