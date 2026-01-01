Legging de trail homme Dri-FIT ADV Nike ACG « Lunar Ray »

Matériaux recyclés
Nike ACG « Lunar Ray »
Legging de trail homme Dri-FIT ADV
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Les sentiers ne vont pas se parcourir tout seuls. Alors, affronte le terrain avec ce legging à la coupe ajustée qui aide à réduire l'irritation. Quatre poches (dont une à zip et conçue pour s'adapter à la plupart des téléphones) te permettent de ranger facilement tes affaires. De plus, le tissu respirant et à séchage rapide vous aide à rester à l'aise pendant des kilomètres.
- Couleur affichée : Noir/Summit White
- Article : IO9673-010
Nike ACG « Lunar Ray »
Les sentiers ne vont pas se parcourir tout seuls. Alors, affronte le terrain avec ce legging à la coupe ajustée qui aide à réduire l'irritation. Quatre poches (dont une à zip et conçue pour s'adapter à la plupart des téléphones) te permettent de ranger facilement tes affaires. De plus, le tissu respirant et à séchage rapide vous aide à rester à l'aise pendant des kilomètres.
Technologie anti-transpiration
Nike Dri-FIT ADV améliore notre technologie anti-transpirante avec une aération avancée et des zones de respirabilité. Tu restes au sec et à l'aise.
Coupe profilée
La taille élastique avec cordon de serrage te permet d'ajuster la tenue comme tu veux. Et pour garder un look épuré jusqu'aux chevilles, nous avons ajouté des zips aux poignets.
Toujours prêt·e
Quatre poches au total, deux poches latérales en maille, une poche intérieure sur le slip et une poche arrière zippée, pour tes gels, tes capsules de sel et ton téléphone.
Détails du produit
- Corps : 83 % polyester / 17 % élasthanne. Mesh : 82 % polyester / 18 % élasthanne. Doublure : 89 % polyester / 11 % élasthanne.
- Coupe ajustée
- Taille élastique à logo ACG et cordon de serrage externe
- Zips réglables aux poignets
- Logos réfléchissants Nike ACG et Nike Swoosh
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Summit White
- Article : IO9673-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 187 cm
- Coupe ajustée : confortable et ajustée
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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