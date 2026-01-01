Legging de running mi-long avec sous-short intégré Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Legging de running mi-long avec sous-short intégré Dri-FIT ADV pour homme
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Conçu pour la course, ce legging mi-long AeroSwift intègre un sous-short de maintien et notre technologie anti-transpirante avancée. Tu restes au sec et à l'aise jusqu'à la ligne d'arrivée.
- Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Article : IR4446-010
Nike AeroSwift
Conçu pour la course, ce legging mi-long AeroSwift intègre un sous-short de maintien et notre technologie anti-transpirante avancée. Tu restes au sec et à l'aise jusqu'à la ligne d'arrivée.
Avantages
- Le tissu en maille jacquard est doté de la technologie Nike Dri-FIT ADV qui associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
- La taille Flyvent avec cordon de serrage offre un confort tout en légèreté et un maintien sûr.
- La collection AeroSwift mise tout sur la vitesse. Tu profites d'une protection sans faille pour te concentrer pleinement et donner le meilleur de toi-même.
Détails du produit
- Poche arrière zippée
- Poche intérieure
- Corps : 83 % polyester / 17 % élasthanne. Sous-short : 89 % polyester / 11 % élasthanne
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Article : IR4446-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
- Coupe ajustée : confortable et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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