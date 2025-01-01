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Kit de construction Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set avec minifigurine exclusive - Gym Red/Blanc

Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set

Kit de construction avec minifigurine exclusive

39,99 €
TAILLE UNIQUE
Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Des tricks et des briques ? C'est parti ! Montre tes tricks les plus fous (dans ta plus belle tenue Nike) avec la Nike Dunk surdimensionnée. Ce kit de la Collection Nike x LEGO® t'offre un accès complet au terrain pour explorer toutes les facettes du panier avec ta minifigurine LEGO®, ou te laisser guider par la Nike Dunk vers le panier. Construis-le à ta façon pour une expérience de jeu épique.


  • Couleur affichée : Gym Red/Blanc
  • Article : LE1002-687

Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set

39,99 €

Des tricks et des briques ? C'est parti ! Montre tes tricks les plus fous (dans ta plus belle tenue Nike) avec la Nike Dunk surdimensionnée. Ce kit de la Collection Nike x LEGO® t'offre un accès complet au terrain pour explorer toutes les facettes du panier avec ta minifigurine LEGO®, ou te laisser guider par la Nike Dunk vers le panier. Construis-le à ta façon pour une expérience de jeu épique.

Avantages

  • Ce kit comprend une toile de fond au motif graffiti, un panier de basket, un terrain et une mini sneaker Nike Dunk amovible.
  • La mini-figurine LEGO® exclusive porte la tenue Nike x LEGO et présente une sélection de deux têtes.
  • La Nike Dunk à construire a une caractéristique spéciale qui la propulse vers l'avant pour simuler un slam dunk.
  • Conçue pour être exposée, ta construction transforme ta déco avec l'esprit du game.

Détails du produit

  • À partir de 10 ans
  • Avertissement : risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
  • 16 cm (H) x 17 cm (l) x 13 cm (P)
  • 454 pièces
  • Couleur affichée : Gym Red/Blanc
  • Article : LE1002-687

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set

    39,99 €
    Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

    Complète ton look

    Maxi-figures, mini-chaos

    Réussis des tirs de folie grâce à des passes décisives de légende. Construis ta mise en scène et explore tous les angles de tir avec ta figurine LEGO®.

    Prêt pour l'action

    La Nike Dunk à construire inclut un levier qui la propulse vers l'avant, offrant à ton petit as du trickshot une chance de marquer de gros points de style.

    Figurine LEGO® exclusive

    Personnalise ton personnage de la collection Nike x LEGO® en choisissant parmi deux têtes au caractère bien trempé.

    LEGO, le logo LEGO et la Minifigure sont des marques commerciales de The LEGO Group. ©2025 The LEGO Group. Tous droits réservés.